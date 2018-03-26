Норвегия вышлет одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля

ОСЛО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Норвегии приняло решение о высылке одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник МИД скандинавского королевства.

"На основе тщательной оценки вопроса и с учетом реакций наших союзников и партнеров, сегодня нами было принято решение потребовать, чтобы один дипломат из посольства России в Осло покинул страну. Об этом был уведомлен посол России в Осло, - заявила министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сёрейде, слова которой приводятся в тексте документа. - Я крайне обеспокоена тем, что порог применения оружия массового поражения, похоже, становится все ниже. Исключительно важно, чтобы мы придерживались единой международной позиции, направленной против использования подобного оружия".

Глава норвежской дипломатии подчеркивает, что Норвегия, которая не является членом Евросоюза, идет на данный шаг, чтобы выразить солидарность с Великобританией и своими западными союзниками, решившими поддержать линию Лондона в отношении Москвы. Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в чем Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Заявления на этот счет были сделаны в понедельник, и МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Принятые меры связаны с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.