СМИ: столкновения между жителями и поддерживаемыми США отрядами произошли в Ракке

ТАСС, 26 марта. Вооруженные столкновения между Силами демократической Сирии (СДС), пользующимися поддержкой США, и местными жителями произошли в сирийской провинции Ракка, которую СДС заняли минувшей осенью, одержав победу над боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars со ссылкой на очевидцев событий.

По данным агентства, акции протеста начались в западной части Ракки в воскресенье. Это произошло после того, как курдские боевики, составляющие основу СДС, задержали вождя племени бу-хамис шейха Башира Хамдана аль-Хашара. В демонстрациях, которые переросли в вооруженные стычки с СДС, участвовали жители города Эль-Мансуры и нескольких других населенных пунктов, расположенных в западной части провинции Ракка.

Как передает агентство Fars, в столкновениях были ранены несколько бойцов СДС и гражданских лиц. При этом местное население сожгло несколько укрепленных пунктов СДС.

По данным агентства, недовольство жителей Ракки вызывает требование формирований СДС к местному населению выплачивать взносы, за счет которых эта группировка финансирует военные действия против турецкой армии в районе города Африн. В частности, жители города Эт-Табка в провинции Ракка сообщили, что СДС потребовала от каждой семьи заплатить по 500 сирийских фунтов.

Провинция Ракка и одноименный город, ее столица, служили главным форпостом банд террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Город Ракка был освобожден 17 октября 2017 года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Поддержку им оказывал военный альянс во главе с Соединенными Штатами.

Москва и Дамаск неоднократно обращали внимание на ситуацию в Ракке, в частности, 29 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники пытаются "скрыть тяжелые последствия своей военной операции" по освобождению сирийского города. В свою очередь Сирия направила письмо в ООН, в котором утверждается, что авиация коалиции устроила "кровавую бойню, унесшую тысячи жизней, а сам город стерла с лица земли".