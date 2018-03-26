Генпрокуратура Украины подозревает Медведчука в причастности к делу Савченко

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины более года изучает деятельность общественного движения "Украинский выбор", а также проверяет причастность лидера партии Виктора Медведчука к деятельности депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом в понедельник заявил генпрокурор страны Виталий Луценко.

"Речь идет не о военной подрывной, а политической подрывной, антиукраинской деятельности. Центром таких действий, по многим данным, может быть политическая партия "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук, и мы действительно этим занимаемся более года, - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. - Вторая часть, более серьезная, - это возможная причастность самого господина Медведчука к деятельности и [руководителя общественной организации "Центра освобождения пленных" Владимира] Рубана, и Савченко, и мы изучаем их возможные контакты. Большего в эфире я сказать не могу".

22 марта в исполкоме "Украинского выбора" заявили, что попытка власти связать общественное движение с делом Савченко - Рубана свидетельствует о реализации на Украине сценария "партии войны", стремящейся дискредитировать и устранить организацию. По словам представителей партии, власть "панически боится торжества идей "Украинского выбора", народовластия и установления демократии на Украине".

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинения в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас Савченко находится в СИЗО управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Бывшая военнослужащая Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в 2014 году ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. Украинские власти, включая депутатов Рады, требовали ее освобождения и принимали многочисленные обращения к международным организациям, а также назначили ее делегатом в ПАСЕ. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал ее, после чего Савченко вернулась в Киев, где ее возвращение подавалось как одно из достижений действующей власти, а президент Петр Порошенко лично вручил ей высшую государственную награду.