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СМИ: в Пекин на спецпоезде могла прибыть сестра лидера КНДР

Международная панорама
27 марта, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Уточняется, что Ким Ё Чжон якобы должна разъяснить руководству КНР последние изменения в политике Пхеньяна

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ТАСС, 27 марта. Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, возможно, находится сейчас с визитом в Пекине, прибыв туда на спецпоезде, который в воскресенье проследовал в Китай. Об этом сообщила во вторник сеульская газета Hankook Ilbo, а также ряд других южнокорейских СМИ.

По их мнению, Ким Ё Чжон как доверенное лицо своего брата должна разъяснить руководству КНР последние сдвиги в политике Пхеньяна, включая подготовку к встречам лидера КНДР с президентами Республики Корея и США Мун Чжэ Ином и Дональдом Трампом. В то же время правительство Южной Кореи пока воздерживается от комментариев на этот счет.

Сестра Ким Чен Ына в последнее время активно вовлечена в дипломатию. В частности, в феврале в составе делегации КНДР она приняла участие в открытии Олимпиады в Пхёнчхане и встретилась с Мун Чжэ Ином, передав ему личное послание от своего брата с приглашением организовать контакты на высшем уровне. Ким Ё Чжон затем участвовала в переговорах в Пхеньяне с южнокорейскими представителями высокого ранга. Ким Чен Ын во время этой беседы выразил намерение начать переговоры с США о денуклеаризации и проявил стремление к встрече с Трампом.

В понедельник японские СМИ сообщили, что неназванный высокопоставленный представитель КНДР находится с визитом в столице Китая, куда прибыл на поезде. В воскресенье, согласно их данным, состав пересек границу по мосту китайско-корейской дружбы в городе Даньдун (провинция Ляонин). Как пишет агентство Kyodo, отели, расположенные рядом с этим местом, заранее приостановили бронирование номеров, окна которых выходят в сторону КНДР. Телеканал NHK также показал фотографию зеленого поезда с желтой полосой чуть ниже оконной линии, которую сделал один из жителей столицы Китая и выложил в социальные сети.

Отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Ир избегал авиаперелетов и передвигался исключительно по железной дороге. На своем поезде он неоднократно посещал Китай. Однако сам Ким Чен Ын, по сведениям южнокорейских СМИ, предпочитает самолеты. В качестве главы государства он еще ни разу не посещал Китай, отношения с которым у Пхеньяна в последнее время существенно ухудшились.

Последний из значимых визитов, которыми обменялись Китай и КНДР, состоялся в ноябре прошлого года. Тогда спецпосланник генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао посетил Пхеньян, где проинформировал руководство КНДР об итогах XIX съезда КПК, а также обсудил вопросы укрепления двусторонних межпартийных контактов.

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Персоны
Ким Чен Ын Ким Чен Ир Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд
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