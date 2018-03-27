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Немецкий политик считает, что высылка российских дипломатов не отвечает интересам ФРГ

Международная панорама
27 марта, 17:53 UTC+3 БЕРЛИН 27 марта., /ТАСС

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд заявил, что страна может многое потерять, если позволит втянуть себя в новую холодную войну

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БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС /. Решение немецких властей выслать из страны четырех российских дипломатов противоречит интересам Берлина. Об этом заявил во вторник в Берлине сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд.

"Германия ничего не выиграет, но может многое потерять, если позволит втянуть себя в новую холодную войну и перекроет дипломатические каналы для переговоров", - отметил он. Гауланд добавил, что остаются недоказанными утверждения правительства Великобритании, которое полагает, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия. "Презумпция невиновности действует и в международной дипломатии", - заявил политик. Представитель АдГ сказал, что глава МИД ФРГ Хайко Маас, принимая решение по дипломатам, "действовал вопреки немецким интересам".

Кроме того, решение по высылке дипломатов раскритиковал бывший еврокомиссар Гюнтер Ферхойген. В эфире телеканала N-TV он назвал данные меры "поспешными и неуместными".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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