Президент Словакии обеспокоен решением правительства не высылать российских дипломатов

ТАСС, 27 марта. Президент Словакии Андрей Киска обеспокоен решением правительства республики не проявлять солидарность с Великобританией по "делу Скрипаля" высылкой с национальной территории российских дипломатов. Об этом сообщило во вторник братиславское сетевое издание Аktuality.
Президент, согласно информации издания, потребовал от МИД Словакии объяснить, почему республика не последовала примеру государств-партнеров по Евросоюзу, отреагировавших положительно на просьбу Лондона выслать российских дипломатов. Этот вопрос глава государства обсудил по телефону с премьер-министром Петером Пеллегрини. Ситуацию в среду рассмотрит Государственный совет безопасности.
Ранее пресс-секретарь посольства РФ в республике Владислав Куликов сообщил ТАСС, что Словакия пока не рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". "Словакия действует в рамках европейской солидарности. Она не намерена предпринимать конкретных шагов по "делу Скрипаля" до завершения его расследования, - подчеркнул он. - Словакия не намерена реагировать в плане высылки [российских] дипломатов до завершения расследования".
Об этом, по словам Куликова, было заявлено послу РФ в Словакии Алексею Федотову во время его встречи во вторник с государственным секретарем, заместителем главы национального МИД Лукашом Паризеком. Посол, по просьбе словацкой стороны, прокомментировал российскую позицию по "делу Скрипаля". Он подчеркнул "бездоказательность попыток очернить Россию".
26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон-грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.