Президент Словакии обеспокоен решением правительства не высылать российских дипломатов

ТАСС, 27 марта. Президент Словакии Андрей Киска обеспокоен решением правительства республики не проявлять солидарность с Великобританией по "делу Скрипаля" высылкой с национальной территории российских дипломатов. Об этом сообщило во вторник братиславское сетевое издание Аktuality.

Президент, согласно информации издания, потребовал от МИД Словакии объяснить, почему республика не последовала примеру государств-партнеров по Евросоюзу, отреагировавших положительно на просьбу Лондона выслать российских дипломатов. Этот вопрос глава государства обсудил по телефону с премьер-министром Петером Пеллегрини. Ситуацию в среду рассмотрит Государственный совет безопасности.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в республике Владислав Куликов сообщил ТАСС, что Словакия пока не рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". "Словакия действует в рамках европейской солидарности. Она не намерена предпринимать конкретных шагов по "делу Скрипаля" до завершения его расследования, - подчеркнул он. - Словакия не намерена реагировать в плане высылки [российских] дипломатов до завершения расследования".

Об этом, по словам Куликова, было заявлено послу РФ в Словакии Алексею Федотову во время его встречи во вторник с государственным секретарем, заместителем главы национального МИД Лукашом Паризеком. Посол, по просьбе словацкой стороны, прокомментировал российскую позицию по "делу Скрипаля". Он подчеркнул "бездоказательность попыток очернить Россию".

Высылка российских дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон-грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.