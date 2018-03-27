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Пентагон считает профессиональными контакты США и РФ по избежанию конфликтов в Сирии

Международная панорама
27 марта, 19:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, марта. /ТАСС

Бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт сообщил, что не видит никаких угроз для ВВС США со стороны авиации арабской республики и России

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ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Контакты Вооруженных сил США и России по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии являются "очень профессиональными". Об этом заявил во вторник представитель командования операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

"Мы продолжаем координировать свои действия с Россией по предотвращению конфликтов [в небе над Сирией]. Я бы сказал, что они [эти контакты] очень профессиональны", - отметил он.

По словам генерала, российские Воздушно-космические силы (ВКС) стали проводить большую часть своих операций в западной части Сирии. Он также подчеркнул, что не видит никаких угроз для ВВС США со стороны авиации арабской республики и России.

7 апреля прошлого года официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Минобороны приостанавливает с 8 апреля работу предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании горячей линии связи с Пентагоном, военному атташе США была вручена соответствующая нота. Он уточнил, что документ также был направлен в Пентагон по военно-дипломатическим каналам днем. Российская сторона пошла на такой шаг после удара американских эсминцев крылатыми ракетами по аэродрому сирийских ВВС "Аш-Шайрат" в провинции Хомс. Однако американская сторона неоднократно заявляла, что данный канал продолжает свою работу.

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