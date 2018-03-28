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СМИ: в Италии арестован пропагандист идеологии ИГ

Международная панорама
28 марта, 9:46 UTC+3 РИМ РИМ 28, марта. /ТАСС

Следствие также подозревает в связях с экстремистскими исламскими организациями еще 13 человек

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РИМ, 28 марта. /ТАСС/. Итальянец марокканского происхождения, который создавал тексты на итальянском языке, пропагандирующие идеи террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), арестован на севере Италии. Как сообщает в среду агентство ANSA, следствие в отношении 23-летнего Элмахди Халили вело антитеррористическое подразделение прокуратуры Турина.

Как уточняет агентство, следственные мероприятия в отношении еще 13 человек, подозреваемых в связях с экстремистскими исламскими организациями, прошли в нескольких городах на севере Апеннин - в Милане, Модене, Бергамо, Реджо Эмилии, а также на юге - в Неаполе. Среди них есть как иностранцы, так и итальянцы, принявшие ислам. Все они подозреваются в подстрекательстве к терроризму и пропаганде идеологии ИГ.

Во вторник на юге Италии в городе Фоджа был арестован египтянин с итальянским гражданством. Он был главой местного исламского культурного центра, работавшего как скрытая мечеть. В ней, по данным следствия, он обучал детей как "бороться с неверными".

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