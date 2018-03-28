Армения планирует продолжить закупки российских вооружений

ЕРЕВАН, 28 марта. /ТАСС/. Армения продолжит закупать вооружения российского производства, несмотря на возможные санкции со стороны США. Об этом в среду на пресс-конференции в министерстве обороны Армении заявил заместитель главы ведомства, председатель Государственного военно-промышленного комитета минобороны Давид Пахчанян.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях США в отношении Армении, если республика продолжит закупать российское оружие, он сказал, что, "конечно, санкции вызывают беспокойство". "Однако вопрос безопасности для нас имеет первостепенное значение, и все наши решения мы принимаем исходя из этого", - подчеркнул Пахчанян.

"В этом вопросе сотрудничество Армении и России довольно продуктивно. Согласно договору, заключенному между нашими странами, мы получили вооружений на $200 млн. Сейчас (в октябре 2017 года - прим. ТАСС) мы договорились начать второй этап - на $100 млн", - сказал замминистра.

Соглашение о выделении экспортного кредита было подписано 24 октября 2017 года. Он будет направлен на поставку продукции военного назначения российского производства. Кредит предоставляется Армении под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Согласно договору, Ереван должен воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.

В июне 2015 года Россия также подписала соглашение с Арменией о предоставлении государственного экспортного кредита на $200 млн на финансирование поставок российского вооружения. По условиям договоренности, на погашение кредита дается 13 лет с трехлетним льготным периодом под 3% годовых.