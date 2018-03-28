Словакия отзывает посла в РФ для консультаций

ТАСС, 28 марта. Словакия отзывает для консультаций посла в Москве. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу МИД страны Мирослава Лайчака.

Министр также проинформировал, что сохраняется вероятность высылки из Словакии российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, передает агентство.

Ранее Лайчак заявлял, что возможные меры в отношении РФ могут быть приняты после получения предварительных результатов следствия, основанных на документально подтвержденных фактах. Он также выразил "полную солидарность с Великобританией - партнером и союзником Словакии".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 23 европейские страны, а также Канада и Австралия решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 61 человек). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ. Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских).

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна поддержит практические меры Евросоюза против России по делу Скрипаля, только если будет соответствующее решение всех без исключения государств ЕС.