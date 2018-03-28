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МИД ФРГ утверждает, что реакция Запада на дело Скрипаля была сдержанной и уместной

Международная панорама
28 марта, 15:49 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, марта. /ТАСС

Представитель МИД Германии Райнер Бройль считает, что со стороны РФ пока звучат "простые отрицания" причастности к случившемуся

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БЕРЛИН, 28 марта. /ТАСС/. МИД ФРГ считает уместной реакцию на дело Скрипаля и ожидает от России конкретных ответов на обвинения в причастности к инциденту в Солсбери. Об этом заявил в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы призываем Россию дать конкретные ответы и действовать конструктивно в этом расследовании. Этого до сих пор не произошло", - утверждал он. "Наша реакция была сдержанной и уместной", - считает Бройль. По его мнению, со стороны РФ пока звучат "простые отрицания" причастности к случившемуся.

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Касаясь решения о высылке российских дипломатов из ФРГ, Бройль утверждал, что численность российского дипкорпуса не меняется и РФ может прислать четырех человек взамен объявленных персонами нон-грата.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург и Словакия, при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских).

Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. В свою очередь Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

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