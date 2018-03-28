В МИД Украины заявили, что в стране остаются работать 66 российских дипломатов

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что в стране останется "достаточно много" российских дипломатов - 66 человек. Такое мнение она высказала в среду в эфире радио "НВ".

"Когда мы рассматривали вопрос по российским дипломатам, мы понимали, что это может повлиять на наши диппредставительства в России и это нас останавливало от того, чтобы не принять решение о большем количестве [высылаемых]. Для меня было новостью, что их работало на Украине 79. Сейчас же, после того как 13 поедет домой, их все еще будет достаточно много - 66 человек", - сказала Зеркаль.

Заместитель министра также отметила, что в ведомстве готовы к ответным действиям России. "Нас в России на порядок меньше, и, конечно же, это создает дополнительную нагрузку для наших представительств, особенно в Ростове из- за необходимости обеспечения консульского доступа к нашим политическим заключенным <...> Мы понимаем, что это будет [высылка дипломатов со стороны РФ], но мы не понимаем, какое будет количество", - добавила она.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 26 марта, что Украина из-за дела Скрипаля объявила персонами нон грата 13 российских дипломатов и высылает их из страны. В посольстве РФ на Украине отметили, что такой недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и "явно не будет способствовать нормализации отношений между ними".