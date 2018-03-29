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Посольство США заявило о невозможности удовлетворить все визовые запросы МИД РФ

Международная панорама
29 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Представитель дипмиссии Мария Олсон отметила, что американской стороне проблематично выдавать визы большим группам граждан

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Посольство США не может удовлетворить все запросы по визам, поступающие от МИД РФ. Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель дипмиссии Мария Олсон, комментируя невыдачу виз США российской сборной по вольной борьбе, которая должна была принять участие в Кубке мира в Айова-Сити 5-9 апреля.

"Несмотря на значительные ограничения, наложенные на дипмиссию США российской стороной, мы тем не менее неоднократно изыскивали возможности удовлетворить запросы Министерства иностранных дел Российской Федерации, - отметила она. - К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворять все многочисленные запросы МИД России каждый раз, когда они поступают, особенно касающиеся больших групп людей".

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