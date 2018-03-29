Посольство США заявило о невозможности удовлетворить все визовые запросы МИД РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Посольство США не может удовлетворить все запросы по визам, поступающие от МИД РФ. Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель дипмиссии Мария Олсон, комментируя невыдачу виз США российской сборной по вольной борьбе, которая должна была принять участие в Кубке мира в Айова-Сити 5-9 апреля.

"Несмотря на значительные ограничения, наложенные на дипмиссию США российской стороной, мы тем не менее неоднократно изыскивали возможности удовлетворить запросы Министерства иностранных дел Российской Федерации, - отметила она. - К сожалению, наши возможности не позволяют удовлетворять все многочисленные запросы МИД России каждый раз, когда они поступают, особенно касающиеся больших групп людей".