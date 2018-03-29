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Словения отзывает посла в РФ для консультаций

Международная панорама
29 марта, 14:38 дата обновления: 29 марта, 14:46 UTC+3

Это связано с инцидентом с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Словении Миро Церар

Премьер-министр Словении Миро Церар

© AP Photo/Darko Vojinovic

ТАСС, 29 марта. Словения отзывает своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter премьер-министр страны Миро Церар.

"В связи с недавним событием в Великобритании Словения отзовет своего посла в России для консультаций в Любляне", - написал он.

 

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Дело Сергея Скрипаля
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Церар, Миро
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