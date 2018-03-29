Словения отзывает посла в РФ для консультаций

ТАСС, 29 марта. Словения отзывает своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter премьер-министр страны Миро Церар.

"В связи с недавним событием в Великобритании Словения отзовет своего посла в России для консультаций в Любляне", - написал он.

V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 марта 2018 г.