Глава нацразведки США полагает, что высылка дипломатов РФ выгодна для Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов из США выгодна Вашингтону, даже с учетом ответных шагов Москвы, в отношении РФ возможны дополнительные меры. Об этом заявил в четверг директор американской Национальной разведки Дэниел Коутс во время выступления в Техасском университете в Остине, трансляция велась на сайте учебного заведения.

"Очевидно, что Россия представляет для нас вызов", - сказал Коутс. По его утверждению, Москва "продолжает работать над тем, чтобы подорвать западные демократии, в том числе нашу [американскую]". "Беззастенчивое применение отравляющего вещества с целью убийства или покушения на убийство их бывшего агента, а также иные допущенные ими нарушения Конвенции о запрещении химического оружия демонстрируют пренебрежение к человеческой жизни. И мы дали ответ на это", - сказал он.

"Мы дали старт значительной программе с целью отправки домой их агентов. К нам присоединились наши западные союзники и другие страны по всему миру. Думаю, цифры продолжат расти", - утверждал Коутс.

Глава нацразведки США констатировал, что Москва приняла ответные меры, при этом он по ошибке назвал Россию Советским Союзом. "Сегодня они объявили, что в ответ высылают такое же число, что и мы", - сказал Коутс. "Это идет нам на пользу", - добавил он, пояснив, что в США якобы "гораздо больше" сотрудников российских разведывательных служб, чем их американских коллег в России.

"Мы также закрыли генеральное консульство в Сиэтле, - добавил он. - Они, как я узнал несколько минут назад, закрыли для нас консульство в Санкт-Петербурге". "Но это проблема, которой нам нужно заниматься, здесь дело во вредоносных действиях с целью подрыва наших базовых ценностей", - сказал Коутс. Указанные решения американской стороны он назвал "важным шагом вперед".

Действия США и ответ России

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная акция произошла на фоне отравления Сергея Скрипаля в городе Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту.

Россия объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля, заявили в четверг в МИД РФ по итогам вызова в дипведомство американского посла Джона Хантсмана. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.