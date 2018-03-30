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Reuters: спецпрокурор интересуется контактами главы минюста США с россиянами в 2016 году

Международная панорама
30 марта, 1:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Также Роберта Мюллера волнует изъятие из текста предвыборной платформы республиканцев призыва к передаче вооружений Украине

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НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер проявляет повышенный интерес к встречам министра юстиции Джеффа Сешнса на полях съезда Республиканской партии в штате Огайо летом 2016 года и к изъятию из текста предвыборной платформы республиканцев призыва к передаче вооружений Украине. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, команда Мюллера, проводящая расследование по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года, ищет свидетельства этого во время съезда, на котором республиканцы в июле того же года утвердили Дональда Трампа единым кандидатом в президенты страны и предвыборную платформу. Особый интерес вызывают встречи, которые тогда провел Сешнс в Кливленде (штат Огайо), где в числе других зарубежных гостей присутствовал посол РФ. Следователи спецпрокурора берут подробные показания, с кем и о чем беседовал Сешнс, который на тот момент являлся помощником Трампа.

Представители избирательного штаба Трампа еще в 2016 году неоднократно опровергали причастность к смягчению формулировок проекта платформы партии касательно ситуации на Украине. Газета The Washington Post перед началом съезда республиканцев сообщала, что Диана Денман, участвующая в составлении текста партийной платформы, разработала поправку, которая содержала призыв поставить Киеву оружие. В утвержденном на съезде документе говорилось лишь о том, что США необходимо рассмотреть вопрос оказания Украине "надлежащего содействия".

Платформа Республиканской партии была одобрена на съезде, который проходил в Кливленде с 18 по 21 июля. В тексте документа нет упоминания о поставках оружия Украине. Партия выступила за сохранение санкций против России, введенных из-за событий на Украине.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного Минюстом США спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники изначально отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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