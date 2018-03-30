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Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений

Международная панорама
30 марта, 2:10 дата обновления: 30 марта, 2:27 UTC+3

Также в пресс-службе Белого дома подчеркнули, что Вашингтон готов ответить на решение Москвы выслать американских дипломатов

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что решение России выслать американских дипломатов из страны знаменует дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодняшний шаг России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - отмечается в документе. Также в документе утверждается, что, "выдворение необъявленных российских разведчиков США и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО ранее на этой неделе было адекватным ответом на российскую атаку на британской земле", - утверждается в нем.

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Также в пресс-службе сообщили, что решение России выслать группу американских дипломатов из страны не было для США неожиданностью, и Вашингтон готов дать ответ на этот шаг Москвы. 

"Российские ответные меры не были неожиданностью, и США займутся этим", - отмечается в документе.

Вашингтон 26 марта сообщил о высылке 60 дипломатов из РФ и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать российских дипломатов (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а ЕС отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная акция произошла на фоне отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту.

Россия объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до пятого апреля, заявили в четверг в МИД РФ по итогам вызова в дипведомство американского посла Джона Хантсмана. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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Хантсман, Джон Скрипаль, Сергей Викторович
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