Приблизившийся к забору на границе с сектором Газа палестинец убит танковым огнем

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 марта. /ТАСС/. Израильский танк в ночь на пятницу открыл огонь по двум палестинцам, приблизившимся к разделительному забору на границе с сектором Газа, в результате чего один из них был убит. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в пятницу коммюнике.

"В течение ночи двое подозреваемых подошли к забору безопасности в южной части сектора Газа и начали осуществлять подозрительную деятельность на земле, - говорится в документе. - В ответ израильский танк осуществил залп в их направлении, утверждается, что один палестинец был убит". Палестинское информационное агентство WAFA сообщает, что один араб погиб и еще один был ранен к востоку от города Хан-Юнис в секторе Газа в пятницу в результате артиллерийского огня, открытого израильской армией.

Израильские СМИ отмечают, что в пятницу, 30 марта, палестинцы отмечают День земли в память о шести арабах, погибших в 1976 году во время акции протеста против отчуждения участков. Ожидаются акции близ разделительного сооружения между Израилем и сектором Газа. Кульминация протестов должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). В этот день запланирован многомиллионный протестный марш из сектора Газа к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.