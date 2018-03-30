Reuters: Франция не планирует самостоятельно проводить военные операции на севере Сирии

ТАСС, 30 марта. Французское руководство не планирует проведение каких-либо военных операций на севере Сирии вне рамок международной коалиции. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце проинформировало в пятницу агентство Reuters.

В четверг газета Le Parisien, ссылавшаяся на курдского представителя, сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с делегацией оппозиционных властям в Дамаске "Сил демократической Сирии" пообещал направить в город Манбидж специальные силы республики. Источник издания утверждал, что французские подразделения, численность которых не указана, будут направлены на место в ближайшее время. Как уточнила газета, "цель такой помощи - остановить продвижение турецкой армии в регионе".