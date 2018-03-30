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Reuters: Франция не планирует самостоятельно проводить военные операции на севере Сирии

Международная панорама
30 марта, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В Елисейском дворце отметили, что во всех боевых действиях в арабской республике Париж будет участвовать только в рамках международной коалиции

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ТАСС, 30 марта. Французское руководство не планирует проведение каких-либо военных операций на севере Сирии вне рамок международной коалиции. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце проинформировало в пятницу агентство Reuters.

В четверг газета Le Parisien, ссылавшаяся на курдского представителя, сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с делегацией оппозиционных властям в Дамаске "Сил демократической Сирии" пообещал направить в город Манбидж специальные силы республики. Источник издания утверждал, что французские подразделения, численность которых не указана, будут направлены на место в ближайшее время. Как уточнила газета, "цель такой помощи - остановить продвижение турецкой армии в регионе".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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