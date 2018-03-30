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Трое палестинцев погибли, более 90 пострадали в ходе стычек с израильскими солдатами

Международная панорама
30 марта, 14:08 UTC+3 КАИР КАИР 30, марта. /ТАСС

В пятницу тысячи палестинцев вышли на акции протеста вдоль границы сектора Газа с Израилем

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КАИР, 30 марта. /ТАСС/. Трое палестинцев погибли и свыше 90 пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщает новостной портал Maan.

По его данным, двое жителей анклава были застрелены после полудня в районе лагеря беженцев Джабалия и в Рафахе. В ночь на пятницу залпом израильского танка у забора на границе был убит еще один приблизившийся к нему араб.

Более половины пострадавших, как сообщают палестинские СМИ, получили огнестрельные ранения.

Тысячи палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Ранее на массовом митинге, организованном в городе Газа, выступил глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, пообещав, что палестинцы "не уступят ни пяди своей земли".

"Сегодня мы снова пишем историю нашего народа и нашего правого дела, - сказал он. - А Трампу и всем, кто поддерживает его заговорщическую сделку, хотим сказать, что мы никогда не откажемся от Иерусалима, для нас нет никакой альтернативы, кроме Палестины, и нет никакого решения, кроме возвращения к очагам".

По поступающей информации, Израиль уже объявил прилегающие к анклаву территории закрытой военной зоной, в эти районы стягиваются дополнительные отряды армии и полиции, на границе размещены около сотни снайперов.

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