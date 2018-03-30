Израиль поразил три поста ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 марта. /ТАСС/. Танки и самолеты армии Израиля нанесли в пятницу удары по трем объектам ХАМАС в секторе Газа после попытки обстрела солдат в районе разделительного забора на границе с палестинским приморским анклавом. Об этом сообщила в распространенном в пятницу коммюнике армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад два террориста подошли к забору безопасности в северной части сектора Газа и открыли огонь в сторону солдат, - указали военные. - Военнослужащие немедленно ответили огнем в соответствии с установленной процедурой по тем, кто стрелял, кроме этого, был открыт огонь из танков и нанесены удары самолетом ВВС Израиля по трем расположенным неподалеку объектам террористической организации ХАМАС". С израильской стороны потерь нет, добавили в пресс-службе, отметив, что солдаты также "открывали огонь по подозреваемым, намеревавшимся проникнуть на израильскую территорию через забор безопасности" на границе с сектором.

В армии отметили, что "этот обстрел является еще одним доказательством того, что террористические организации в секторе Газа используют насильственные беспорядки [на границе] для камуфляжа террора". "Движение ХАМАС является ответственным за столкновения и любые события, происходящие по его указке, - добавили военные. - Армия не позволит превратить забор безопасности в зону террора".

По меньшей мере 14 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе столкновений, которые начались в пятницу в восточной части сектора Газа на границе с Израилем, сообщает агентство WAFA со ссылкой на представителей палестинского министерства здравоохранения. Также указывается, что в результате стычек палестинцев с военными и полицией ранения на настоящий момент получили более 1300 арабов. По данным израильских военных, в столкновениях с палестинской стороны участвовали до 30 тыс. человек, которые жгли покрышки и бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону забора безопасности и израильских военнослужащих.

30 марта палестинцы отмечают День земли в память о событиях 1976 года, когда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам. Эти действия привели к массовых демонстрациям, всеобщей забастовке на всех оккупированных территориях. Тогда в столкновениях с полицией были убиты шесть палестинцев, десятки получили ранения, сотни арабов были помещены за решетку.