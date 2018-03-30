СМИ: Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

ТАСС, 30 марта. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы двухсторонних отношений и региональные проблемы. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

По его данным, в ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, события в секторе Газа и борьбу с терроризмом. Помимо этого, стороны договорились укреплять сотрудничество и координацию между двумя государствами.