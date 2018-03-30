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СМИ: Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

Международная панорама
30 марта, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Лидеры также обсудили события в секторе Газа и борьбу с терроризмом, сообщает Анатолийское агентство

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ТАСС, 30 марта. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы двухсторонних отношений и региональные проблемы. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источник в администрации главы Турции.

По его данным, в ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, события в секторе Газа и борьбу с терроризмом. Помимо этого, стороны договорились укреплять сотрудничество и координацию между двумя государствами.

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Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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