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Миссия Палестины обратила внимание СБ ООН на опасную ситуацию в секторе Газа

Международная панорама
31 марта, 0:30 UTC+3 ООН ООН 31, марта. /ТАСС

Сообщается, что СБ ООН обязан предпринимать меры по поддержанию международного мира и безопасности

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ООН, 31 марта. /ТАСС/. Миссия Палестины при ООН привлекла внимание международного сообщества к опасной ситуации, сложившейся в секторе Газа на границе с Израилем во время манифестации с требованием о возвращении палестинских беженцев. Об этом говорится в послании, направленном в пятницу председателю Совета Безопасности ООН и распространенном среди членов СБ ООН.

"На момент написания этого письма по крайней мере 15 палестинцев были убиты и более 1,4 тысячи ранены, причем многие из них серьезно, - указывается в письме. - Ситуация требует внимания международного сообщества, прежде всего - Совета Безопасности ООН, который обязан предпринимать меры по поддержанию международного мира и безопасности".

Ранее в пятницу представитель миссии РФ при ООН Федор Стржижовский сообщил журналистам, что СБ ООН проведет закрытые консультации по ситуации в секторе Газа. Консультации начнутся в 18:30 (01:30 мск 31 марта).

30 марта палестинцы отмечали День земли в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протеста против отчуждения земельных участков.

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