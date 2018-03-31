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NBC: спецпрокурор США вызвал известного сторонника Трампа на допрос

Международная панорама
31 марта, 3:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, марта. /ТАСС

По данным телекомпании, Роберт Мюллер хочет допросить Теда Мэллока по поводу его связей с предвыборной кампанией республиканца

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НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Американский профессор Тед Мэллок, являющийся известным сторонником президента США Дональда Трампа и поддерживавший его в ходе избирательной кампании, вызван повесткой аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера на допрос. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

По ее данным, Мюллер, проводящий расследование предполагаемого сговора между помощниками Трампа и представителями России, хочет допросить Мэллока по поводу его связей с предвыборной кампанией республиканца.

Как сообщил телеканал, Мэллок был задержан недавно сотрудниками ФБР в аэропорту Бостона (штат Массачусетс). Сам профессор рассказал, что агенты задавали ему вопросы о сотрудничестве с избирательным штабом Трампа, а также о его отношениях с экс-советником республиканца в период предвыборной кампании Роджером Стоуном.

Представители ФБР также интересовались, посещал ли Мэллок посольство Эквадора в Лондоне, где с 2012 года находится основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, отмечает NBC. Сотрудники ведомства забрали у профессора его сотовый телефон и передали ему повестку с требованием предстать перед аппаратом Мюллера 13 апреля для дачи показаний.

Мэллок был близок к предвыборному штабу Трампа и всячески поддерживал республиканца. Трамп одно время даже рассматривал кандидатуру профессора на должность посла США в ЕС.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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