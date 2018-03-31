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Кронпринц Саудовской Аравии: Асад не покинет президентский пост в ближайшее время

Международная панорама
31 марта, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Кроме того, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил надежду, что подразделения американской армии останутся на территории САР

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

© AP Photo/Cliff Owen

ТАСС, 31 марта. Президент Сирии Башар Асад, на уходе которого ранее неоднократно настаивали представители сирийской оппозиции и ряд стран Запада, останется у власти. Такое мнение высказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу.

"Башар останется. Я думаю, что в его интересах не позволить иранцам делать все, что заблагорассудится", - заявил он.

Кроме того, принц выразил надежду, что подразделения американской армии останутся на территории САР. "Мы считаем, что американские войска должны остаться в среднесрочной перспективе, а, возможно, на длительный срок", - подчеркнул Сальман. В противном случае, по мнению принца, США и союзники потеряют военную базу в провинции Дейр-эз-Зор, которая используется для координации спецопераций против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут "очень скоро" уйти из Сирии. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны заботиться "другие люди". Американский лидер также пообещал, что ИГ полностью утратит всю занятую ею территорию.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и мятежниками, которые требуют ухода Асада с поста президента.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
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