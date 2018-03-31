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Палестинское руководство считает, что действия США в СБ ООН прикрывают агрессию Израиля

Международная панорама
31 марта, 16:26 UTC+3 КАИР КАИР 31, марта. /ТАСС

Официальный представитель палестинской стороны Набиль Абу Рудейн заявил, что Вашингтон сводит на нет все международные попытки прекратить насилие в регионе

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КАИР, 31 марта. /ТАСС/. Действия Соединенных Штатов в СБ ООН покрывают израильскую агрессию в отношении палестинского народа. Об этом, как передало агентство Wafa, заявил в субботу официальный представитель палестинского руководства Набиль Абу Рудейна.

"Возражения США в СБ ООН, которые блокируют резолюции об осуждении израильской агрессии по отношению к палестинцам, служат прикрытием Израилю для продолжения насилия и поощряют Тель-Авив игнорировать международные призывы к прекращению оккупации [палестинских земель]", - сказал Абу Рудейна. По его словам, нынешний политический курс Вашингтона, защищающий оккупационные власти, "сводит на нет все международные усилия, направленные на то, чтобы принудить правительство Израиля прекратить насилие и унижение палестинского народа".

Заявление Абу Рудейны прозвучало спустя менее суток после трагических событий пятницы, когда в столкновениях с израильскими военными на границе с сектором Газа пострадали сотни палестинцев. Минувшим днем десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, 16 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе непрекращающихся стычек, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов. Подавляющее большинство из них отравления газом и ранения пластиковыми пулями, которые применяла полиция и солдаты в стычках с палестинцами.

Президент Государства Палестины Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о палестинцах, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа.

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Персоны
Аббас, Махмуд
Страны
США Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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