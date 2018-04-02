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Глава МИД Австралии подтвердила, что два российских дипломата покинули страну

Международная панорама
2 апреля, 5:31 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 2, апреля. /ТАСС

Австралийское правительство объявило о решении выслать дипломатов 27 марта

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Джули Бишоп

Джули Бишоп

© AP Photo/Seth Wenig

СИДНЕЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Два работавших в Австралии российских дипломата покинули страну. Это официально подтвердила в понедельник утром министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

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"Сотрудники посольства России в Австралии, которым было предписано уехать в течение семи дней, сделали это в установленный срок и уже покинули Австралию", - уточнила глава МИД в кратком заявлении для прессы.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на дипломатические источники, два российских дипломата покинули Канберру в воскресенье поздно вечером.

Правительство Австралии объявило 27 марта о решении выслать двух российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Канберра предписала дипломатам покинуть страну в течение семи дней. Премьер-министр Малколм Тернбулл и глава МИД Джули Бишоп в совместном заявлении заявили, что Австралия "сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности".

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги.

В конце марта ряд государств, включая Австралию, в рамках скоординированной акции объявили о высылке российских дипломатов. В пятницу в МИД РФ были вызваны руководители дипмиссий стран, принявших подобные решения. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах. В субботу премьер Австралии сообщил о предстоящем возвращении домой двух сотрудников посольства в Москве, назвав это "вызывающей разочарование, но не неожиданной реакцией правительства России" на решение австралийского кабинета министров.

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Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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