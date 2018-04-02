СЕУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Сеул и Пхеньян согласовали программу второго концерта южнокорейских артистов в столице КНДР. Как сообщили в понедельник агентству Yonhap News организаторы, труппа в составе 160 человек выступит совместно с северокорейскими коллегами.

"Получено подтверждение, что совместное представление начнется третьего апреля в 16:00 (09:30 мск) во Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тысяч зрителей", - отмечается в сообщении. По словам источника, северокорейская сторона пошла навстречу пожеланиям гостей с Юга, сократив время выступления артистов из КНДР с тем, чтобы включить в концерт как можно больше южнокорейских номеров.

"Стороны согласились показать зрителям что-то, что заставит их сердца биться быстрее", - заявила в этой связи агентству Хён Сон Воль, руководитель северокорейского оркестра "Самджиён", ранее давшего два концерта в Южной Корее.

Первое выступление музыкантов из Южной Кореи с программой "Идет весна" прошло в воскресенье в Восточнопхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тысячи зрителей. В нем в том числе принимали участие певец Чо Ён Пхиль, группа Red Velvet и бывшая участница группы "Сонё сидэ" по имени Сохён. На мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу, родной сестрой Ким Ё Чжон, а также председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Намом.

Это первая поездка южнокорейских артистов в КНДР с 2005 года.