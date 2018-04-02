Глава МИД Сербии: Лондон требовал от Белграда выслать российского дипломата

БЕЛГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Великобритания требовала от Сербии выслать российского дипломата в рамках коллективных действий ряда западных стран по делу Скрипаля. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Pink TV первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Сербия не будет высылать российских дипломатов, мы хотим хороших отношений с Россией. Это верно, что Великобритания во время событий в Косове на прошлой неделе требовала от нас определиться по отношению к русским и выслать российского дипломата. Это показывает, что их занимало только это, другие вопросы их не беспокоили. Точно так же и мы должны заботиться о своих интересах, хорошо их взвесить, и совершенно точно, что Сербия не будет высылать российских дипломатов", - подчеркнул Дачич.

Глава МИД заострил внимание на том, что Лондон интересовал вопрос высылки дипломатов в тот момент, когда в Косове начинался один из самых серьезных кризисов за последнее время. 26 марта около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в центре Косовска-Митровицы, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марком Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках. В тот же день его выслали из Косова.

Несмотря на давление Лондона, Белград отказался присоединяться к другим странам региона и высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.