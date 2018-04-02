Мэр Риги: русскоязычная оппозиция оспорит реформу в русских школах в Конституционном суде

РИГА, 2 апреля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия "Согласие" - крупнейшая оппозиционная сила в Сейме (парламенте) Латвии, представляющая интересы русскоязычного населения, - оспорит в Конституционном суде утвержденную в понедельник президентом республики Раймондсом Вейонисом реформу, целью которой является перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Соответствующее сообщение мэр Риги и лидер этой политической силы Нил Ушаков опубликовал на своей странице в Facebook.

"Еще одна очень большая ошибка. И, к сожалению, абсолютно ожидаемый шаг со стороны президента. Теперь остается Конституционный суд - в ближайшее время депутаты Сейма от "Согласия" используют свое право и обратятся с иском в суд Сатверсме (Конституционный суд)", - написал столичный градоначальник.

Он также напомнил, что мэрия Риги со своей стороны в ответ на эту реформу в столичных школах нацменьшинств реализует программу образования на родном языке. "Параллельно продолжается работа над введением на уровне Рижской думы программы дополнительных занятий на родном языке. Если государство не способно защитить права национальных меньшинств, сделаем это на уровне самоуправлений", - указал Ушаков.

Министерство образования и науки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, а Сейм в трех чтениях утвердил реформу, по итогам которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы, указ о которой в понедельник также подписал президент республики, начнется с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. В 2004 году в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.