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Венесуэла вручила ноту протеста Швейцарии в связи с объявленными ей санкциями

Международная панорама
3 апреля, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В Каракасе напомнили Берну, что такие меры нарушают основополагающие принципы Устава Объединенных Наций

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ТАСС, 3 апреля. Венесуэла вручила ноту протеста поверенному в делах Швейцарии в южноамериканской стране Дидье Шассо в связи с объявленными ранее Берном санкциями в отношении ряда венесуэльских представителей. Документ в понедельник передал швейцарскому дипломату глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, говорится в заявлении этого ведомства.

"Венесуэла вызвала Дидье Шассо, поверенного в делах Швейцарской Конфедерации, чтобы от имени Боливарианского правительства вручить ему ноту протеста, где отвергаются претенциозные санкции и экономические ограничения, [объявленные] властями Швейцарии в отношении родины [Симона] Боливара", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что Каракас "категорически отвергает такие акции, которые <...> демонстрируют подчиненность стран - членов Европейского Союза правительству Соединенных Штатов".

МИД Венесуэлы напомнил Швейцарии, что "подобные меры [санкции] нарушают основополагающие принципы Устава Объединенных Наций". Такие действия "со стороны [Швейцарской Конфедерации], которая исторически демонстрировала нейтралитет, не способствуют диалогу и служат укреплению позиций экстремистов, которые используют насилие" для достижения своих целей.

Санкции Берна в отношении Венесуэлы, объявленные неделю назад, предполагают ограничения на въезд в Швейцарию представителей венесуэльского руководства и заморозку их банковских активов. Также объявлено о введении эмбарго на поставки в Боливарианскую республику оружия, техники и оборудования, которое может использоваться для "внутренних репрессий".

22 января аналогичные санкции в отношении руководства Венесуэлы ввел Евросоюз, обосновав это несоблюдением в стране демократических принципов, нарушением прав человека и верховенства закона.

На протяжении последних лет Боливарианская республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и девальвацией национальной валюты. С апреля 2017 года Венесуэлу сотрясают организуемые оппозицией акции протеста. Поводом для них послужили решения Верховного суда государства, расширяющие полномочия президента страны Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. В ходе манифестаций погибли более ста человек, тысячи людей пострадали.

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