Молдавия не закупает летальное оружие у НАТО из-за отсутствия денег

КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Молдавия не приступила к закупке летального оружия для нужд своей армии у стран НАТО из-за отсутствия финансовых средств на эти цели, сообщило во вторник министерство обороны страны.

"Сейчас закупка летального оружия находится лишь на стадии планирования, ее можно будет реализовать сразу после того, как появятся деньги", - цитирует во вторник молдавское издание Newsmaker заявление главы управления институционального менеджмента минобороны республики Василия Бзового. При этом представитель минобороны подчеркнул, что закупка такого вооружения, в том числе и через проекты с внешними партнерами, предусмотрена Концепцией развития национальной армии.

Ранее о планах купить летальное оружие у стран НАТО сообщил министр обороны Евгений Стурза. По его словам, ведомство намерено уже в нынешнем году переоснастить им один батальон армии, а остальные части - в 2019 году.

Со своей стороны президент и верховный главнокомандующий Молдавии Игорь Додон подверг критике эти планы. В интервью ТАСС глава государства подчеркнул, что Молдавия "является нейтральной страной", отметив, что "задачу купить ненужное для молдавской армии оружие правительству поставили из-за рубежа". Он также заметил, что планы по закупке вооружений осложнят решение приднестровской проблемы.

Нейтралитет для сохранения государства

Ранее Додон раскритиковал правительство за решение открыть в Кишиневе бюро НАТО, указав, что, согласно опросам, большинство молдавских граждан выступает за нейтральный статус страны, а вступление в альянс поддерживает лишь около 19% населения. Он считает очень опасным стремление кабинета министров наращивать сотрудничество с альянсом, которое, по его словам, может обернуться дестабилизацией ситуации в стране и даже вооруженным конфликтом, как это уже случилось на Украине.

Несмотря на нейтралитет, Молдавия с 1994 года сотрудничает с альянсом в рамках Индивидуального плана партнерства. Правящая проевропейская коалиция, которую сформировала в парламенте Демократическая партия Молдавии, считает необходимым наращивать взаимодействие с НАТО.