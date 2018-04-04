Лондон не согласен проводить совместное с Москвой расследование по Солсбери

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Великобритания не согласится проводить совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери. Об этом сообщил в среду врио постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго. Текст его заявления на специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО приводит британское внешнеполитическое ведомство.

"Мы не согласимся с требованием России провести совместное расследование", - отметил он. "В Конвенции о запрещении химического оружия нет такого требования, чтобы жертва вовлекала возможных организаторов в совместное расследование", - сказал дипломат.