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Лондон не согласен проводить совместное с Москвой расследование по Солсбери

Международная панорама
4 апреля, 15:49 UTC+3

Врио постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго подчеркнул, что Россия не будет участвовать в расследовании

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ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Великобритания не согласится проводить совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери. Об этом сообщил в среду врио постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго. Текст его заявления на специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО приводит британское внешнеполитическое ведомство.

"Мы не согласимся с требованием России провести совместное расследование", - отметил он. "В Конвенции о запрещении химического оружия нет такого требования, чтобы жертва вовлекала возможных организаторов в совместное расследование", - сказал дипломат.

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