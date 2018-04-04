США приняли решение о дальнейшем военном присутствии в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение о дальнейшем военном присутствии США в Сирии. Об этом сообщил в среду в интервью группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

Он уточнил, что данное решение было выработано во вторник на заседании Совета национальной безопасности Белого дома, которое прошло под председательством президента США Дональда Трампа.

Коутс отказался пояснить, в чем именно заключается принятое решение. "Относительно скоро будет обнародовано заявление о принятом решении", - сказал он. По его словам, это заявление распространит Белый дом.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что США необходимо как можно скорее вывести американские войска из Сирии. Во вторник на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии глава государства заявил, что Вашингтон практически расправился в этой ближневосточной стране с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и что США намерены очень быстро принять решение об уходе из Сирии при взаимодействии с другими странами.

Вместе с тем глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел во вторник заявил, что присутствие американских вооруженных сил в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионов, возвращения мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны на время стабилизационного периода.