Британские дипломаты встретились с племянницей Сергея Скрипаля в Москве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Представители посольства Великобритании в Москве встретились с племянницей Сергея Скрипаля Викторией. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", - сказал представитель. По его словам, дипломаты "встретились с Викторией в посольстве для обсуждения вариантов помощи", которую они могут предоставить.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на оперативную выдачу Виктории Скрипаль британской визы. "Рассчитываем, что британское посольство в Москве оперативно выдаст ей визу. Возможно это сделано уже сегодня. По крайней мере, у нас была информация о том, что сегодня должны быть оформлены документы", - отметила дипломат.

По ее словам, племянница Скрипаля планирует приехать в Великобританию и навестить своих родных, "оказать им моральную и психологическую поддержку".

Ранее британские СМИ сообщили, что пострадавшая вместе со своим отцом в Солсбери Юлия Скрипаль вышла из комы и пришла в сознание, может говорить, принимать пищу и пить. В районной больнице Солсбери подтвердили, что ее состояние быстро улучшается, более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца - Сергея Скрипаля - остается критическим, но стабильным.

4 марта бывший полковник ГРУ Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.