ОЗХО получит результаты анализа проб вещества из Солсбери в начале следующей недели

ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия получит результаты анализа проб вещества, использованного в Солсбери, в начале следующей недели. Об этом сообщил в среду на заседании Исполнительного совета генеральный директор организации Ахмет Узюмджю.

По его словам, "эксперты ОЗХО посетили два места, где две жертвы подверглись воздействию отравляющего вещества, и собрали пробы из окружающей среды". "После этого специалисты взяли биометрические пробы у этих двух жертв, а также у третьего лица, офицера полиции, который, по имеющимся данным, также был подвергнут воздействию отравляющего вещества", - отметил Узюмджю. Затем, в соответствии с установленной методологией, пробы были доставлены в лабораторию ОЗХО, и каждая их них разделена на две части. Одна часть каждой из проб была передана британской стороне, а другая часть - направлена в четыре аккредитованные ОЗХО лаборатории.

"Результаты анализа этих проб должны быть получены ОЗХО в начале следующей недели, - сказал глава организации. - После получения результатов техсекретариат подготовит доклад и передаст его Великобритании". "Другие государства смогут получить доступ к этому докладу по соглашению с британской стороной, - подчеркнул он. - При этом Великобритания уже выразила намерение быть как можно более открытой и указала на то, что хочет раскрыть содержание доклада для других государств-участников".

При этом Узюмджю обратил внимание на то, что эксперты ОЗХО на всех этапах работают независимо и не вовлечены в расследование, проводимое британскими властями. Также он добавил, что, в соответстсвии с устоявшейся практикой, секретариат не раскрывает имена и численность экспертов, направленных в Солсбери, ни одной из стран, за исключением самой Великобритании как страны, запросившей техническую поддержку.

Кроме того, гендиректор сказал, что техсекретариат не может проинформировать исполсовет относительно выбранных лабораторий для анализа вещества, но подчеркнул, что сбор и транспортировка всех образцов осуществлялась в соответствии с установленной ОЗХО методологией.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.