Трамп и лидеры стран Балтии не обсуждали постоянное присутствие войск США в регионе

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Вопрос постоянного размещения американских войск в Прибалтике, а также отправки туда зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поднимался на прошедшей во вторник встрече в Белом доме президента США Дональда Трампа с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом в среду журналистам заявил представитель американской администрации на брифинге, проведенном в режиме телеконференции.

"Мы не обсуждали создание основы для постоянного присутствия сил США [в регионе] во время встречи", - сказал он. Кроме того, не звучала и тема отправки туда американских систем ПВО. "[ЗРК] Patriot не обсуждались. Мне неизвестно о каких-либо планах по развертыванию Patriot в регионе", - добавил он.

Между тем, представитель администрации США заверил, что Вашингтон сохраняет приверженность безопасности Прибалтики. Более того, Соединенные Штаты собираются изучить вопросы, связанные с противовоздушной обороной региона. На встрече с президентами трех стран Трамп вновь затронул тему необходимости увеличения военных ассигнований со стороны членов НАТО.

Страны альянса на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года обязались под давлением США в течение 10 лет довести свои оборонные расходы до 2% ВВП. Вашингтон мотивировал эти требования так называемой российской угрозой, а также необходимостью европейских союзников "вносить больший вклад в обеспечение своей безопасности".