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НАТО повысит боеготовность своих сил в районе учений РФ на Балтике

Международная панорама
4 апреля, 22:53 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 4, апреля. /ТАСС

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости пристально следить за военными учениями России

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ОТТАВА, 4 апреля. /ТАСС/. НАТО повысит боеготовность своих подразделений в районе Балтики, где Россия проводит учения. Об этом в среду заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Оттаве после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Любая страна, в том числе и Россия, имеет право проводить военные учения, - сказал он. - Мы, безусловно, будем за ними пристально следить, оставаться бдительными и, конечно, повысим боеготовность наших сил, особенно в Балтийском регионе, где у нас уже находятся боевые группы".

Главный центр единой системы организации воздушного движения России ранее информировал Агентство гражданской авиации Латвии, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля с 6:00 до 18:00 в воздушном пространстве над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море планируют провести тренировочные запуски ракет. В море для выполнения плановых учебно-боевых задач выйдут до 10 кораблей, представляющих основные ударные силы Балтийской военно-морской базы.

Также НАТО намерено нарастить военно-морскую группировку в Арктике и Северной Атлантике в ответ на возрастающее присутствие России в этом регионе.

"В Арктике у нас [сохраняется] пониженная напряженность в отношениях [с Россией], но я думаю, что мы должны стремиться к избежанию гонки вооружений и росту напряженности в этом регионе, - сказал он. - В то же время НАТО нужно реагировать на это и просить наших союзников, когда мы видим наращивание Россией своего присутствия в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, чтобы они увеличивали число своих подводных лодок и военных кораблей [в этом районе]". "Это необходимо делать, чтобы поддерживать низкий уровень напряженности", - утверждал генсек.

Столтенберг добавил, что НАТО планирует создать новое Атлантическое командование, которое будет отвечать в том числе за Северную Атлантику и Арктику. Он отметил, что такое решение может быть принято на саммите альянса в июле текущего года.

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