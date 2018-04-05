Судья по делу Манафорта не считает, что спецпрокурор превысил свои полномочия

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Судья по делу Пола Манафорта - экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа - дала ясно понять на слушаниях в среду, что не считает убедительными аргументы адвокатов о том, что выдвинувший против их клиента обвинения спецпрокурор Роберт Мюллер превысил свои полномочия. Как отмечается в материалах с этого заседания, с которыми корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда, судья Эми Джексон заявила адвокату Кевину Даунингу, что не может проигнорировать закон, регламентирующий назначение министерством юстиции спецпрокуроров для расследования тех или иных дел.

Джексон напомнила, что, согласно положениям этого закона, частные лица не могут с помощью гражданских исков добиваться снятия обвинений, выдвинутых против них в рамках уголовного дела. "Что я должна, по вашему мнению, теперь делать? Проигнорировать их?" - задала она вопрос Даунингу. Судья разрешила адвокатам представить до 12 апреля дополнительные аргументы, обосновывающие необходимость отказа минюсту в ходатайстве отклонить гражданский иск, поданный в январе Манафортом. Джексон не стала уточнять, когда она примет решение по данному исковому заявлению.

В нем утверждается, что заместитель главы Минюста Род Розенстайн превысил свои полномочия при назначении Мюллера спецпрокурором по расследованию приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Соответственно, свои полномочия превышает и Мюллер. По словам адвокатов, выдвинутые в отношении Манафорта обвинения в финансовых махинациях касаются его работы с украинской Партией регионов, однако это сотрудничество имело место в 2006 году - за 10 лет до выборов в США. При этом обвинительное заключение "не содержит никаких предположений о координации между лицами, связанными с избирательным штабом Трампа, и российским правительством", которые и стали причиной для начала расследования Мюллера.

Мюллер проводит с мая 2017 года разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого дела, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется "сговор против США", "отмывание" денег и совершение ряда других правонарушений. В обвинительном заключении говорится, что он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов".

Манафорт вошел в состав штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год. Он своей вины не признает. Суд по его делу должен начаться 17 сентября.