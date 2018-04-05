МИД Чехии: заявление посла РФ по делу Скрипаля грозит межгосударственными осложнениями

ПРАГА, 5 апреля. /ТАСС/. МИД Чехии считает недопустимым заявление посла РФ в республике Александра Змеевского о потенциальных чешских возможностях производить нервно-паралитическое вещество "Новичок". Об этом заявила журналистам в среду вечером пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирэна Валентова.

"МИД выразил сожаление, что российская дипломатия повторно с целью манипуляции связала Чехию со случаем использования нервно-паралитического вещества в Солсбери, - подчеркнула она. - Это высказывание [посла РФ] для нас неприемлемо. Его цель - отвести внимание от возможной российской причастности к инциденту [с отравлением Скрипаля]. Оно грозит дальнейшим ухудшением наших отношений".

Александр Змеевский на состоявшейся ранее в среду встрече с журналистами, сославшись на открытые чешские источники, отметил, что у республики имеется потенциал для проведения исследований с боевыми отравляющими веществами и возможности их создания. Об этом он, в частности, говорил на встречах с представителями руководства МИД Чехии.

"Российская сторона не выдвигала и не выдвигает в связи с делом Скрипаля обвинений по адресу Чехии", - подчеркнул в беседе с представителями прессы Александр Змеевский. Ранее о чешских возможностях в производстве "Новичка" информировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чехия в деле Скрипаля поддерживает действия Великобритании. Республика присоединилась к демаршу государств Запада и объявила персонами нон грата трех российских дипломатов, которые покинули ее территорию несколько дней назад.