Разведка США считает, что новых столкновений американских сил и ЧВК в Сирии не будет

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Американская разведка убеждена, что новых столкновений в Сирии между войсками США и силами частных военных компаний больше не будет. Об этом сообщил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Этого, вероятно, больше не произойдет", - заявил координатор деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств, когда у него поинтересовались, возможно ли повторение инцидента, случившегося в феврале у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. "Есть хорошая связь между различными силами, собравшимися в маленьких районах в Сирии, во избежание подобного рода вещей. Направляется множество предупреждений", - подчеркнул Коутс.

"Но мы (США) не собираемся подвергать свои войска опасности в результате чьих-то неверных расчетов. Мы ясно дали понять об этом своим противникам. Не могу вдаваться в детали по поводу того, как это произошло и почему. Мы ясно послали сигнал: мы находимся здесь, вам здесь быть не следует <...>, если вы не будете этого придерживаться, то будут последствия", - сказал руководитель американской национальной разведки.

"Повторения этого мы до настоящего времени не видели. Будем надеяться, что этот сигнал услышали все те различные действующие лица [в Сирии], которые думали совершить на нас набег", - добавил Коутс.

Американские войска нанесли 7 февраля у Хашшама удар по силам, действовавшим в поддержку правительства Сирии. Последние предприняли наступление на формирования сирийской оппозиции, поддерживаемые США. Как заявил впоследствии МИД России, в ходе боестолкновения у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ, есть и погибшие, но это были не российские военнослужащие. Со своей стороны Министерство обороны России уточняло, что ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий.

В свою очередь Пентагон отмечал, что удар был нанесен "исключительно из самообороны". США, по свидетельству американского военного ведомства, использовали линию телефонной связи, предназначенную для предотвращения конфликтов с Россией в Сирии, до, во время и после отражения наступления на оппозиционные силы у Хашшама.