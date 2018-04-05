СМИ: Ким Чен Ын заявил Си Цзиньпину о готовности возобновить шестисторонние переговоры

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине выразил готовность возобновить шестисторонние переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщила японская газета "Никкэй".

По информации издания, эта тема также может быть поднята в ходе предстоящей возможной встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. Поездка в КНР стала для него первым зарубежным визитом после того, как он возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

Шестисторонние переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Республики Корея, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. Чтобы возродить диалог в этом формате, Москва и Пекин в июле 2017 года выступили с инициативой о двойном замораживании сторонами главных раздражителей: ракетно-ядерной деятельности КНДР и совместных военных учений США и Республики Корея.