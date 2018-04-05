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Испания начала расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica

Международная панорама
5 апреля, 18:58 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 5, апреля. /ТАСС

Агентство по защите данных намерено проанализировать возможный ущерб, который был нанесен испанским пользователям

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МАДРИД, 5 апреля. /ТАСС/. Испанское агентство по защите данных (AEPD) начало расследование в отношении компании Facebook в связи со скандалом с Cambridge Analytica. Об этом AEPD сообщило в четверг в Twitter.

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"Испанское агентство по защите данных начало расследование в отношении Facebook, чтобы проанализировать возможный ущерб, который был нанесен испанским пользователям", - отметили в организации.

Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

21 марта глава компании Марк Цукерберг принес извинения за произошедшее в эфире телеканала CNN. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Кроме того, глава Facebook тогда заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса США на слушаниях по данному вопросу.

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