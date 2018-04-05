Экс-президент Бразилии Лула да Силва будет арестован не ранее 10 апреля

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет с высокой долей вероятности отправлен в тюрьму на следующей неделе, 10 или 11 апреля. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области юриспруденции Мишаэл Моаллем, сотрудник бразильского Фонда Жетулиу Варгаса (Рио-де-Жанейро).

"Ожидается, что Лула да Силва будет взят под арест во вторник или в среду (10 или 11 апреля - прим. ТАСС)", - сказал юрист. Он пояснил, что окончательные сроки зависят от действий адвокатов экс-президента и скорости бюрократических процедур. Согласно бразильскому законодательству, до 6 апреля включительно защита Лулы да Силвы имеет право направить в суд второй инстанции так называемую "апелляцию на апелляцию".

"Речь идет об иске, который в принципе никак не может изменить суть вердикта и применяется только для того, чтобы выиграть время. По сути, это обращение с просьбой прояснить некоторые аспекты судебного решения, принятого при рассмотрении предыдущей апелляции. Маловероятно, что анализ такого запроса приведет к изменению позиции [суда] по приговору", - пояснил Моаллем.

На рассмотрение "апелляции на апелляцию" по закону отводится два рабочих дня, таким образом оно должно завершиться не позднее 10 апреля. Если бы защита Лулы да Силвы отказалась от возможности направить в суд такой иск, арест мог бы произойти быстрее. Однако адвокаты экс-президента уже распространили заявление, в котором пообещали "принять все возможные законные меры" для того, чтобы отсрочить исполнение наказания.

"После анализа последней апелляции начнется бюрократический процесс - дело экс-президента должно быть возвращено [в суд первой инстанции]. Это делается в электронной системе, поэтому может произойти довольно быстро. И уже после получения [документов] судья первой инстанции может выписать ордер на арест экс-президента. Но все это может быть сделано очень быстро, за один день", - отметил бразильский юрист.

Дело Лулы да Силвы

В ночь на четверг Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. Бывший национальный лидер приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре. Лула да Силва ранее объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда. Левая Партия трудящихся (ПТ), одним из руководителей которой является экс-президент, заявила, что продолжит поддерживать его кандидатуру.