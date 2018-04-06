Генпрокуратура Шлезвига-Гольштейна получила залог за освобождение Пучдемона из тюрьмы

БЕРЛИН, 6 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн получила залог в размере €75 тыс. за освобождение из тюрьмы экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и данные о его последующем местопребывании в ФРГ. Об этом в пятницу сообщила корреспонденту ТАСС представитель ведомства.

"Мы немедленно распорядились выпустить его [из тюрьмы в Ноймюнстере]", - сказала она, отметив, что все условия для этого были выполнены.

Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна в четверг разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог. Инстанция, правда, вынесла постановление о взятии Пучдемона под арест, но приостановила его исполнение. Суд постановил, что выдача политика Испании по статье "Подстрекательство к бунту" невозможно. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Пучдемон не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвига-Гольштейна, которая ведет дело. Один раз в неделю он обязан появляться в полиции Ноймюнстера, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.

Экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.