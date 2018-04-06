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Sky: двоюродная сестра Юлии Скрипаль уверена в том, что не получит британскую визу

Международная панорама
6 апреля, 13:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, апреля. /ТАСС

Виктория Скрипаль заявила, что подала документы на получение британской визы

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ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Двоюродная сестра пострадавшей в английском Солсбери россиянки Юлии Скрипаль Виктория выразила уверенность в том, что посольство Великобритании в России не выдаст ей визу для посещения своей родственницы. Об этом в пятницу Виктория Скрипаль сообщила телеканалу Sky News.

Виктория заявила, что подала документы на получение британской визы. При этом сотрудники посольства Великобритании в Москве сказали ей, что теперь британские власти должны решить, впускать ее на территорию Соединенного Королевства или нет. Она также сказала, что "почти уверена" в том, что ей не выдадут визу, поскольку думает, что Лондон не хочет, чтобы она приезжала.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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