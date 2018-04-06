Юрист: рассмотрение дела Пучдемона сконцентрировано на обвинении в растрате

БЕРЛИН, 6 апреля. /ТАСС/. Рассмотрение в Германии дела об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию пока не завершено, но сконцентрировано на обвинении в растрате госсредств. Об этом заявил в пятницу журналистам в Ноймюнстере один из адвокатов политика, трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

"Высший земельный суд принял нашу точку зрения", - сказал он, отметив, что обвинение в подстрекательстве к бунту, которое выдвигала испанская сторона, было отклонено. "Юридическая борьба идет, однако, дальше", - подчеркнул адвокат. По его словам, опасность выдачи Пучдемона испанским властям пока не миновала.

"Мы уверены, что сможем убедить суд в недопустимости экстрадиции, - сообщил он. - Только тогда процесс будет окончательно завершен". "Для всех в Европе было бы лучше, если бы Испания ступила на другой путь и решала внутренние конфликты, прибегая не к инструментам уголовного права, но к мирному диалогу, как к тому призывает Пучдемон", - добавил юрист.

Ранее в пятницу Генпрокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн получила залог в размере €75 тыс. за освобождение экс-главы правительства Каталонии и распорядилась выпустить его из тюрьмы. Пучдемон не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения прокуратуры, один раз в неделю он обязан появляться в полиции Ноймюнстера, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.

Экс-глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.