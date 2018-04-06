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Посольство Великобритании не комментирует информацию об отказе в визе Виктории Скрипаль

Международная панорама
6 апреля, 19:37 дата обновления: 6 апреля, 19:58 UTC+3

Информацию об этом распространила вещательная корпорация Би-би-си

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве не комментирует информацию об отказе в британской визе Виктории Скрипаль. "Посольство Великобритании в Москве никогда не комментирует индивидуальные визовые заявления и решения по ним", - заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

Как сообщила ранее вещательная корпорация Би-би-си, Великобритания отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль.

Дело Скрипаля

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Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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