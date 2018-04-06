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Экс-президент Бразилии не сдался властям в установленный срок

Международная панорама
6 апреля, 23:09 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 6, апреля. /ТАСС

Как сообщает телеканал Globo, Лула да Силв все еще находится в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии с 2003 по 2010 год Луис Инасиу Лула да Силва не сдался властям вопреки решению суда, который в четверг выдал ордер на его арест. Срок, установленный для добровольной явки политика в полицию, истек в 17:00 по местному времени (23:00 мск).

Как сообщает телеканал Globo, бывший глава государства все еще находится в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу). Ранее СМИ сообщали, что он выступит с речью перед сторонниками, однако пока этого не произошло.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии, высшая судебная инстанция крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля.

Экс-президент настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не будут рассмотрены все его апелляции. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в октябре.

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Лула да Силва, Луис Инасиу
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