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Глава МИД Испании назвал неуместной реакцию министра ФРГ на освобождение Пучдемона

Международная панорама
7 апреля, 13:48 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 7, апреля. /ТАСС

Альфонсо Дастис Кеседо заявил, что считает неправильным комментировать решение судов

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МАДРИД, 7 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Альфонсо Дастис Кеседо назвал неуместными заявления, сделанные министром юстиции ФРГ Катариной Барлей в связи с решением германского суда в отношении экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Слова главы внешнеполитического ведомства королевства приводит в субботу газета ABC.

В пятницу Барлей приветствовала освобождение политика. Как заявила она немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, "вердикт, вынесенный судьями в Шлезвиге, абсолютно правильный". "Именно такого [решения] я и ожидала", - заверила министр.

В свою очередь Мадрид выразил удивление подобной реакцией. "Мне кажется, что эти заявления являются немного неуместными", - отметил глава МИД. По его мнению, "начинать комментировать решения судов" не совсем правильно в данный момент.

Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в четверг разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в €75 тыс. Инстанция постановила, что выдача политика Испании по статье "подстрекательство к бунту" невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по- прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Экс-лидер автономии, который уже вышел на свободу, не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна, которая ведет дело. Один раз в неделю он обязан появляться в полиции, а также должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.

Бывший глава каталонского правительства был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать европейский ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии.

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